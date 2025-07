Paolla Oliveira rebate críticas pela atuação como Heleninha em “Vale Tudo”: “Rasas”

Paolla Oliveira tem tido uma recepção agridoce à sua atuação como Heleninha Roitman no remake de “Vale Tudo”, atual novela das nove na Globo. Em entrevista ao Extra, a atriz admitiu que lê as críticas, mas que entende que boa parte delas são rasas e não compreendem a entrega que ela tem dado à personagem.

“Não me blindo das críticas e nem posso, senão vivo num mundo paralelo. As críticas chegam ainda mais na internet e parei para tentar entendê-las melhor. A gente não pode só enaltecer quando é bom, a gente tem que ser verdadeira também quando acontece alguma coisa que não está no nosso controle, que foge da expectativa. Mas as críticas são tão rasas, principalmente por conta desse poder que a internet deu às pessoas. Como artista, temos que saber lidar melhor com isso. E daí que eu me coloquei em perspectiva. Tô tão feliz fazendo a Heleninha”, afirmou.

A artista ainda desabafou sobre a recepção do público em relação ao tema sensível em torno da filha de Odete: O alcoolismo. Paolla diz que se surpreendeu com as reações.

“Venho me surpreendendo com a recepção do público. Todos sabem que o alcoolismo é uma doença, mas não sabem como os alcoolistas se portam. Achei que ia ser mais sério, mais adensado, mas vejo que as pessoas não estão prontas. Me deparei com gente achando que o alcoolismo é uma doença de super-ricos, privilegiados. Em vez de se aproximarem da Heleninha — era essa minha expectativa —, essas pessoas estão se afastando, julgando. Em contrapartida, vejo muita gente entendendo. O importante é abordar o tema. Se a gente não levanta a bola, não tem jogo”, disse.

A atriz, que deixou o posto de rainha da Grande Rio no Carnaval para se dedicar ao papel, contou um pouco também da imersão contínua que faz para viver Heleninha.

“Fui a reuniões do AA (Alcoólicos Anônimos), falei com psicólogos e psiquiatras. Sou acompanhada por dois adictos em recuperação há 30 e tantos anos. Tô vendo muito de perto. Inclusive, tenho próximas a mim pessoas com diagnósticos que normalmente vêm acompanhados do alcoolismo, como bipolaridade e obsessão compulsiva. Que também é a situação da Heleninha. Tenho sido procurada por quem tem a doença. Sou alimentada por histórias reais”, detalhou.

Paolla comentou também sobre as críticas aos maneirismos de Heleninha, e disse que a personagem é, realmente, irritante:

“Quando as pessoas não gostam, falam do externo: “Se mexe demais, tem tique…”. Quando entendem, dizem: “Me emociona, me angustia, sinto pena”. Heleninha é uma personagem incômoda que me agrada. Ficaria triste se as pessoas falassem que ela não causa nada. Ela não é palatável, é indigesta mesmo. Com certeza, Heleninha me trouxe para uma vivência que eu nunca tinha experimentado antes, em que a vocação é maior que a profissão. Heleninha me deixa viva, me motiva, me desafia, me desgasta de um jeito que eu amo”, disse.