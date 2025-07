paolla-oliveira-registra-diogo-nogueira-hipnotizado-com-cena-de-heleninha-em-“vale-tudo”

A atriz Paolla Oliveira, de 43 anos, registrou na noite desta terça-feira (29/7) o momento em que estava assistindo o capítulo de “Vale Tudo”, ao lado de Diogo Nogueira, seu namorado. O cantor ficou “hipnotizado” com a sequência de cenas da parceira, que vive a personagem Heleninha na trama da novela das nove da TV Globo.

“Concentrados e hipnotizados com essa sequência de hoje”, escreveu a atriz no story do Instagram. No capitulo desta terça, Heleninha sofre mais uma recaída com álcool e sofre uma tentativa de abuso sexual. A performance da atriz foi amplamente comentada nas redes sociais.

Paolla Oliveira Foto: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal Paolla Oliveira – Foto: Reprodução/Instagram Heleninha (Paolla Oliveira) e Ivan (Renato Góes) em "Vale Tudo" Reprodução/Globo Helena (Paolla Oliveira) / Divulgação Globo Paolla Oliveira e Diogo Nogueira Reprodução

A artista ainda compartilhou uma publicação onde mostra a mesma cena sendo exibida no remake e na primeira versão da novela, onde a personagem foi interpretada por Renata Sorrah: “Remakes têm essa beleza: criam pontes entre tempos e visões. E fico feliz por estar nessa travessia. Viver Heleninha é, antes de tudo, um ato de respeito. Renata Sorrah será sempre uma inspiração para qualquer atriz”, comentou.

Mais cedo, Paolla também mostrou registros da gravação ao lado do núcleo da família Roitman, com os atores Humberto Carrão, Débora Bloch, Malu Galli, Renato Góes, e Pedro Waddington. “Tudo Roitman por aqui”, brincou, fazendo uma analogia do sobrenome com a palavra “ótimo”.