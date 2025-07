paolla-oliveira-revela-se-vai-passar-a-coroa-para-virginia-na-grande-rio

A apresentadora do SBT foi anunciada como nova rainha da escola e fará sua estreia no Carnaval do próximo ano

Paolla Oliveira se pronunciou pela primeira vez sobre a possiblidade de passar a coroa de Rainha de Bateria da Grande Rio para Virginia Fonseca. Em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, nesta terça-feira (15/7), a atriz garantiu que está disposta a atender qualquer pedido da agremiação carioca, na qual se despediu no Carnaval deste ano. Questionada pela repórter Carolina Giongo se conseguirá uma pausa nas gravações da novela "Vale Tudo", da Globo, para passa a coroa de rainha para Virginia, a atriz não se esquivou ao responder. "Tudo que a Grande Rio me pedir, estarei lá para fazer. Direitinho, bonitinho e como manda o figurino", afirmou Paolla Oliveira, que reinou à frente da bateria por um período total de sete anos. A artista, que deixou o cargo por vontade própria para focar em outros projetos pessoais, ainda falou se dará dicas para sua substituta na folia: "Vou pensar em alguma coisa que faça sentido", se divertiu Paolla ao afirmar. Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, no dia que foi anunciada oficialmente pela escola, a apresentadora do SBT contou quem são suas rainhas de referência. Virginia afirmou que se inspira em Sabrina Sato e também em Paolla Oliveira. "Vou me entregar de corpo e alma. Quero conviver mais com a comunidade. Quero viver mais o carnaval, que de fato é isso, né? O carnaval é isso!", garantiu a influenciadora e empresária na ocasião.