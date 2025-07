Papa Leão XIV abençoa garotinho equatoriano e vídeo viraliza

Um vídeo meigo vem viralizando nas redes sociais e encantando internautas de todo o mundo. As imagens registram o momento em que o Papa Leão abençoa um garotinho durante um evento público. O registro ganhou repercussão não apenas pela ternura da cena, mas também pela reação surpreendida e carinhosa do pontífice.

Nas imagens, o Papa aparece no papamóvel, inicialmente virado para um dos lados, acenando para a multidão. Ao se virar, ele se depara com o garotinho sendo erguido por um dos seguranças para que recebesse sua bênção. O Papa sorri e faz o sinal da cruz na testa da criança, em um gesto de carinho e fé. Logo em seguida, o menino é devolvido aos braços dos pais, que são do Equador.

O vídeo vem sendo compartilhado com comentários de internautas que exaltam a simplicidade e a humanidade do Papa Leão. Muitos destacaram a sensibilidade do momento e a importância desse gesto para a família e para o próprio menino, que viverá para sempre com essa lembrança.