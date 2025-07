Papa Leão XIV pede a influencers digitais fim da polarização na web

O papa Leão XIV se encontrou com missionários digitais e influencers católicos, nesta terça-feira (29/7), na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A polarização nas redes sociais, inteligência artificial e o futuro da internet foram temas da homilia.

Durante o evento, o religioso pediu que os influenciadores “sejam agentes capazes de quebrar a lógica da polarização”. O pontífice também orientou os missionários digitais a usarem a internet para construírem “redes de amor”.

Entre os brasileiros convidados para participar do encontro, está a influenciadora Raíssa Chadud, que acumula mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Ela foi escolhida para fazer a leitura das preces, representando o Brasil e a língua portuguesa. Em suas redes sociais, a jovem descreveu a sensação como “maravilhosa”.

De acordo com o Vaticano, o objetivo da Igreja Católica é renovar o compromisso de alimentar as redes sociais e os ambientes digitais com a esperança cristã. O encontro reuniu pelo menos mil influenciadores digitais de 70 países diferentes.