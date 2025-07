Paquetá será inocentado em denúncias de apostas, diz ex-dirigente

Acusado de envolvimento em apostas esportivas, Lucas Paquetá pode estar próximo de conhecer o seu futuro. Mesmo diante da possibilidade de banimento definitivo do futebol, o desfecho do caso pode ser favorável ao meia do West Ham. Ex-CEO do Everton e atual consultor esportivo para clubes de elite, Keith Wyness afirmou que o brasileiro será declarado inocente.

“Minhas fontes disseram que o caso já está encerrado e que Paquetá será inocentado”, disse Wyness ao podcast Inside Track, do portal inglês “Football Insider“.

No entanto, o ex-dirigente destacou que a demora em dar o veredito pode estar alinhada com a possível descoberta de novas evidências do caso. “É muito surpreendente e misterioso. Todos os depoimentos foram colhidos e, mesmo assim, há esse adiamento repentino. Só posso imaginar que algo novo tenha surgido. É difícil de entender”, completou o ex-dirigente.

Vale lembrar que o resultado do julgamento de Lucas Paquetá tem previsão para ser divulgado até o fim de agosto deste ano.

Entenda a acusação contra Lucas Paquetá

Em maio de 2024, Lucas Paquetá foi denunciado por má conduta com relação a apostas esportivas em quatro jogos. Mais precisamente, o brasileiro é acusado de ter forçado o cartão amarelo.

Saiba quais foram as partidas investigadas:

West Ham 0 x 2 Leicester (12 de novembro de 2022).

0 x 2 (12 de novembro de 2022). West Ham 1 x 1 Aston Villa (12 de março de 2023).

1 x 1 (12 de março de 2023). West Ham 3 x 1 Leeds (21 de maio de 2023).

3 x 1 (21 de maio de 2023). Bournemouth 1 x 1 West Ham (12 de agosto de 2023).

Cerca de 60 pessoas da Ilha de Paquetá, bairro natal do meia, localizado na cidade do Rio de Janeiro, apostaram no cartão amarelo do meio-campista do West Ham nesses lances. Os palpites foram feitos no site da Betway, patrocinadora master do clube na época.

As quatro acusações de Lucas Paquetá são baseadas na Regra E5.1 da Federação Inglesa: “Não deverá, direta ou indiretamente, tentar influenciar, para fins impróprios, o resultado, o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência em, ou em conexão com um jogo, ou competição”.

Sentença adiada e possíveis desdobramentos

A Federação Inglesa (FA) não concluiu, no prazo estipulado de três semanas, o julgamento de Lucas Paquetá. O processo teve início no dia 17 de março. A FA pede o banimento do jogador brasileiro por forçar cartões amarelos.

Conforme previsto, o julgamento só foi concluído em junho e a sentença do jogador brasileiro só será publicada em agosto. Até o veredito final do caso, Lucas Paquetá poderá seguir atuando normalmente.

Além disso, vale destacar que, mesmo após a sentença, o brasileiro pode recorrer na própria Federação Inglesa e em um segundo momento na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Em caso de punição apenas no Reino Unido, Paquetá poderia atuar em outros países. No entanto, caso a punição chegue até a FIFA, como de costume, a pena passa a ser de nível mundial.

Fonte: Metrópoles Redigido por ContilNet.