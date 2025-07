Para aliados, Eduardo Bolsonaro só será “plano B” do pai em um cenário

Aliados de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) avaliam, nos bastidores, que o deputado licenciado só se viabilizará como “plano B” do pai na disputa ao Palácio do Planalto em 2026 com uma condição.

Para bolsonaristas, Eduardo só terá estofo para reivindicar ser o candidato de Jair Bolsonaro à Presidência se as sanções do governo Donald Trump contra o ministro do STF Alexandre de Moraes se concretizarem.

Eduardo está autoexilado nos Estados Unidos desde março de 2025. O deputado diz estar trabalhando junto a autoridades americanas para que Moraes sofra sanções por suposta violações da liberdade de expressão.

Em maio, Eduardo chegou a anunciar que as sanções estavam muito perto de acontecer. Até agora, porém, elas não se concretizaram, em meio ao foco dos Estados Unidos em guerras como a entre Israel e Irã.

Tarcísio x Eduardo

Hoje, aliados de Jair Bolsonaro apostam que o “plano B” mais consolidado do ex-presidente seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Eduardo, porém, tem atuado contra Tarcísio.

Nessa disputa, pessoas do entorno de Jair Bolsonaro avaliam que o fato de Eduardo estar longe do pai, nos Estados Unidos, pesa contra parlamentar. Já o governador de São Paulo tem estado cada vez mais perto.