Para maiores de 18: 20 jogos “quentes” para baixar agora na Play Store

Jogos para maiores de 18 anos podem ser baixados diretamente na Google Play Store para dispositivos Android, sejam eles simuladores de paquera, aplicativos de histórias românticas interativas ou mesmo jogos de desafios sensuais. A maioria dos títulos aposta em escolhas que afetam o rumo da narrativa e permitem ao usuário viver experiências “quentes”, provocantes e divertidas. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com os 20 melhores games com temáticas sensuais para você baixar gratuitamente no seu celular.

Vale lembrar que tudo é feito direto pelo celular, sem precisar recorrer a APKs ou conteúdos que podem afetar a saúde do seu aparelho. Os títulos vão desde tramas sobrenaturais, como em Blood in Roses, até a simulação de vida de um caçador de talentos, como em Apex Girl, que envolve elementos de puzzle e RPG. Se você busca paquerar virtualmente, curtir histórias “quentes” ou simplesmente escapar da rotina com um pouco mais de desejo e fantasia, confira, a seguir, todos os detalhes dos 20 games “quentes” selecionados pelo TechTudo.

Confira 20 games para maiores de 18 para baixar no Android:

Is it Love? Stories – Romance [4,5]: Jogo otome com mais de 30 histórias românticas, onde o jogador interage com personagens variados, mas enfrenta limitações de energia e progressão. Lovium [4,3]: Simulador de paquera com interações leves e recompensas diárias, mas peca pela repetição nos roteiros e respostas. Keily-AI Soulmate Chat [3,8]: Chatbot romântico com conversas envolventes e realistas, mas com limitações na versão gratuita que exigem pagamento para maior interação. Love is forbidden | offline [3,5]: Romance offline centrado em histórias proibidas e cheias de reviravoltas, ideal para quem busca intensidade e discrição. Kiss Kiss: Verdade ou Desafio [4,6]: Jogo social online inspirado em “girar a garrafa”, com minigames, chats e personalização de avatar, voltado para um público adulto. Adult Wild Party Game 18+: Simula festas adultas com flertes, desafios provocantes e minigames, criando uma experiência ousada e interativa. Girls & City: gire a garrafa [4,5]: Jogo casual com minigames e desafios íntimos, onde o jogador interage com personagens variadas e desbloqueia conteúdos extras. Kiss Me: jogos de beijo [3,8]: Oferece missões românticas com interações táteis e sensoriais que simulam beijos virtuais cada vez mais íntimos. Journeys: Histórias Românticas [4,4]: Mistura visual novel e RPG leve, oferecendo romances diversos com escolhas que influenciam a intimidade dos personagens em cenários globais. Romance Club – Stories I Play [4,0]: Coleção de novelas interativas com histórias maduras, personagens exóticos e múltiplos finais baseados nas escolhas do jogador. Winked: Episodes of Romance [3,5]: Simulador de app de paquera com diálogos imersivos e escolhas que moldam os flertes em um formato realista de mensagens. Love Sparks: Histórias de Amor [4,3]: Jogo de romance estilo app de paquera, com chats interativos e opções pagas para conteúdos extras. Passion Play [3,6]: Simulador adulto de relacionamento com escolhas que influenciam a intimidade e desbloqueiam cenas sensuais em diversos ambientes. Scripts: Episode & Choices [3,8]: Reúne histórias adultas com decisões que influenciam relacionamentos complexos, incluindo temas LGBTQIA+ e narrativas envolventes. Novelize: Stories With Choices [4,1]: Coleção de novelas interativas com foco em narrativa adulta e escolhas que levam a múltiplos finais, sem minigames, mas com cenas sensuais. Love Quest: Choose Your Story [3,3]: Jogo de contos interativos com temas variados e escolhas que influenciam romances sensuais e finais múltiplos. Blood in Roses – Otome Game [4,0]: Otome gótico com romances exóticos envolvendo monstros e uma trama que mistura desejo e mistério sem cenas explícitas. LUV – Jogo Interativo [4,6]: Combina visual novel e chat de paquera com diálogos dinâmicos e personagens jovens em romances casuais e flertes intensos. Apex Girl [4,7]: Mistura romance, ação e RPG leve com uma estética anime, oferecendo sedução sugestiva e diversas opções de gameplay além do romance. MeChat – Histórias Interativas [4,0]: Simulador de app de mensagens com histórias interativas, diversidade de personagens e uma narrativa imersiva em formato de chat real.

Fonte: TechTudo

Redigido por ContilNet.