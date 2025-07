Para o PT, pedido ao STF sobre Eduardo Bolsonaro “ajuda” a Câmara

O Partido dos Trabalhadores (PT) avalia que está “ajudando” a Câmara dos Deputados ao pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja afastado do mandato de forma cautelar e não possa ser nomeado para assumir secretarias estaduais.

A avaliação feita pelo líder do partido na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), é de que caso a Corte acate a solicitação de afastamento cautelar do mandato, a cúpula da Casa se livra de ter que decidir sobre Eduardo ao menos por enquanto.

Ao Metrópoles, Lindbergh reconheceu que uma ala da Câmara vai reclamar de eventual interferência do STF caso a Corte decrete alguma das medidas, mas reforçou que acionou o Supremo porque nenhum processo sobre o deputado avançou na Câmara.

Os processos movidos por parlamentares no Conselho de Ética contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não tiveram nenhum desdobramento antes do recesso informal do Legislativo.

Até o momento, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não se manifestou sobre o caso do parlamentar.

Com falas do deputado quase diárias nas redes sociais com ataques, a crise pode atingir a imagem da Câmara, uma vez que agora 0 filho do ex-presidente está de volta ao exercício do mandato.

PL estuda saída para Eduardo não perder mandato

Eduardo, que está nos Estados Unidos desde março, voltou a exercer o cargo na segunda-feira (21/7) depois de se licenciar por 120 dias, mas não pretende retornar ao Brasil. Aliados do PL estudam opções para que Eduardo continue integrando o Legislativo.

Dentre elas, ser nomeado secretário por algum governador aliado, como o do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). Assim, poderia se licenciar novamente sem perder o mandato de deputado federal.

Segundo o PT, “trata-se de tentativa clara de fraudar a jurisdição penal e eleitoral, burlando os controles legais sobre o exercício do mandato e as investigações em curso”. Eduardo é investigado por crimes contra a soberania nacional por articular sanções ao Brasil pelos Estados Unidos.

Moraes prepara antídoto

Como antecipado pelo colunista do Metrópoles Igor Gadelha, o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do inquérito, foi aconselhado a dar uma decisão cautelar impedindo Eduardo Bolsonaro de ocupar funções públicas enquanto estiver nos Estados Unidos.