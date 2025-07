Paraibana vence Miss Grand Brasil 2025; veja top 5

A modelo Kaliana Diniz, que representou o estado da Paraíba, venceu o concurso Miss Grand Brasil 2025, que ocorreu na noite de domingo (6). A nova representante do país se prepara agora para o Miss Grand International, que ocorre em Bangkok, na Tailândia, em 18 de outubro deste ano.

Moña Vianna, representante do Pará, conquistou a segunda colocação. O top cinco foi seguido por Ana Beatriz Nazareno (Rio de Janeiro), Thaís Bonatti (Santa Catarina) e Anada do Espírito Santo (Bahia), nesta ordem.

“A final do Miss Grand Brasil foi um verdadeiro espetáculo de beleza, emoção e representatividade. Ver a paraibana conquistar o título com tanta garra e elegância foi emocionante. Estamos muito orgulhosos do resultado e certos de que ela levará o nome do Brasil com brilho e responsabilidade no Miss Grand International. Foi, sem dúvida, uma das edições mais marcantes do concurso”, comemora Evandro Hazzy, curador do evento, em comunicado á imprensa.