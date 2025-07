Paraná Pesquisas: Lula fica atrás de Bolsonaro e Tarcísio em São Paulo

Para os eleitores do estado de São Paulo, o presidente Lula (PT) ficaria atrás no primeiro turno das eleições de 2026 em cenários com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), de acordo com levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas.

No cenário que inclui Jair Bolsonaro, o ex-presidente lideraria com 41,8%, seguido por Lula, com 29,3%. Atrás viriam Ciro Gomes (8,9%), Ratinho Junior (6%), do PSD; Ronaldo Caiado (2,4%), do União Brasil; e Renan Filho (0,5%), do MDB. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Um segundo cenário, sem Bolsonaro, traz Tarcísio com 37,1% e Lula com 29,1%. Depois, vêm Ciro (9,2%), Ratinho (6,7%), Caiado (2,7%) e Renan (1%).

A pesquisa também traz outros dois cenários com possíveis ungidos por Bolsonaro na disputa: a mulher dele, Michelle, e o filho Eduardo. No cenário com Michele, ela tem 33,6% contra 29,8% de Lula. Já no cenário com Eduardo, Lula teria 30,1% e o deputado federal licenciado, 27,6%. Em ambos os casos, há um empate técnico.

Aprovação em queda

A pesquisa também perguntou aos entrevistados paulistas se aprovam ou desaprovam o atual governo Lula. A aprovação é de 34,5% e a desaprovação, de 62,4%.

A aprovação oscilou positivamente em relação à pesquisa de maio, quando era de 33,9% e a reprovação, de 63,1%.

No entanto, em um espaço de tempo mais longo, é possível notar uma queda expressiva na aprovação, que era de 42,4%, contra uma desaprovação de 54,2%.

A pesquisa teve uma amostra de 1680 eleitores, em 84 municípios. O grau de confiança da pesquisa é de 95%.