Parceria com governo e prefeituras impulsiona setor moveleiro gerando emprego e renda no Acre

A parceria entre o setor moveleiro do Acre e o poder público tem gerado impacto positivo na economia local, especialmente na geração de emprego e renda. A avaliação é de Augusto Nepomucena, representante do Sindicato das Indústrias de Móveis, em entrevista ao ContilNet no espaço da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), durante a Expoacre 2025.

Segundo Nepomucena, o setor mantém parceria com o governo do Estado desde 2008, fornecendo mobiliário escolar e administrativo. Agora, a iniciativa está sendo ampliada com a entrada das prefeituras em novos programas.

“Essa parceria com o governo já vem de anos, e agora estamos nos finalmentes de firmar também com a prefeitura. Eles vão lançar o edital para o credenciamento, e isso aquece muito nosso setor”, destacou.

Atualmente, 13 empresas do ramo no estado estão aptas a participar do novo programa, o que, segundo o representante, representa um passo importante para fortalecer a cadeia produtiva e criar oportunidades de trabalho.

“É um avanço grande para o setor e para a economia local, com geração de emprego e renda”, afirmou.