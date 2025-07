Passageiro despenca de ponte e fica ferido após acidente de moto na zona rural de Rio Branco

O passageiro José Ribamar de Lima Moraes, de 58 anos, ficou ferido após cair de uma motocicleta enquanto estava na garupa, na noite deste sábado (5), durante a travessia de uma ponte no km 10 do Ramal do Mutum, com entrada de mais 2 km pelo Ramal Madri, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações colhidas no local, José Ribamar trafegava no sentido zona urbana/zona rural em uma motocicleta modelo Titan 150, de cor branca, e retornava para casa acompanhado de um homem não identificado, que conduzia o veículo. Durante a travessia da ponte, o condutor perdeu o controle da direção, provocando a queda de ambos. Após o acidente, o motociclista evadiu-se do local, deixando José caído e desorientado.

Populares e vizinhos que passavam pelo local prestaram socorro à vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ambulância de número 04 foi enviada para prestar os primeiros atendimentos. Sob os cuidados do enfermeiro Sanilto Teixeira, José foi encaminhado ao setor de trauma do Pronto-Socorro de Rio Branco, com suspeita de fratura nas costelas e apresentando desorientação, mas em estado estável.

De acordo com moradores da região, a ponte foi construída por eles mesmos, de forma improvisada, como uma solução paliativa para garantir o acesso ao ramal, que está abandonado pelo poder público. Eles também relataram que a escuridão e a poeira predominam no local, contribuindo para a ocorrência de acidentes.