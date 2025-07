Passagem de bastão? Paolla Oliveira comenta possível entrega de coroa a Virginia na Grande Rio

Após deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio, a atriz Paolla Oliveira falou pela primeira vez sobre a escolha de Virginia Fonseca para o cargo. Em maio, a influenciadora foi anunciada como a nova rainha de bateria após Paolla decidir seguir em outros projetos.

Apesar de não comentar a escolha em si, Paolla garantiu que, se vier um pedido da Grande Rio para “passar a coroa” para Virginia, ela o fará. “Tudo que a Grande Rio me pedir, estarei lá para fazer direitinho, bonitinho, como manda o figurino”, afirmou a atriz ao TV Fama. Paolla também disse que ainda não tem dicas para repassar à Virginia sobre o cargo, mas frisou que vai pensar em algo “que faça sentido”.

O último Carnaval de Paolla na Grande Rio foi em 2025. A atriz deixou o posto que ocupava ininterruptamente desde 2020. Ela também já tinha sido rainha de bateria entre 2009 e 2010.

A escolha de Virginia e a reação da web

Em maio, após o anúncio de Virginia Fonseca, o Metrópoles revelou os motivos da decisão da escola de samba e a escolha da influenciadora foi baseada na “inovação”.

“A Grande Rio é feita de tradição, mas também de inovação. A Virginia é carismática, popular e tem uma energia contagiante. Ela tem tudo a ver com a nossa bateria!”, destacou Jayder Soares, presidente de honra da Grande Rio.

De acordo com a presidência da escola, a escolha da influenciadora está alinhada com a proposta da agremiação de dialogar com diferentes públicos e ampliar a presença da escola no mundo digital e do carnaval em geral.

A notícia de que Virginia Fonseca foi escolhida para assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio não agradou a web. Muitos consideraram a decisão equivocada e afirmaram que Virginia não deveria ser a substituta de Paolla. O termo Grande Rio, inclusive, entrou para os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), logo após a notícia.

“Nem torço para a Grande Rio, mas não existe você substituir a Paolla Oliveira pela Virginia”, disse um internauta. Outra pessoa foi ainda mais fundo nas críticas: “Eu estou desacreditada que a Grande Rio olhou para Virginia e achou que ela vai superar ou chegar próximo do que é uma Rainha de Bateria, tendo em vista que antes era a mais mais Paolla Oliveira!”, escreveu.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.