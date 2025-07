Passaporte VIP com ingressos para shows da Expoacre 2025 chegam a custar mais de R$ 1 mil

A contagem regressiva para a Expoacre 2025 já começou e o público pode se preparar para uma experiência inesquecível. Com programação confirmada entre os dias 26 de julho e 6 de agosto, o evento traz como grande novidade o Passaporte FrontNejo, que garante acesso exclusivo a todos os shows nacionais por R$ 1.050,00.

Mais do que apenas a entrada para os espetáculos, o passaporte oferece uma estrutura diferenciada ao público. Quem adquirir o ingresso terá direito a open bar com cerveja, água, refrigerante, drinks, gin, vodka e whisky Old Parr, além de open food com pratos regionais como arroz carreteiro, caldinho de tucupi com jambu, risotinhos e salgadinhos variados — tudo pensado para proporcionar conforto e uma experiência completa.

Entre as atrações já anunciadas estão Zezé Di Camargo & Luciano (28/07), Matheus & Kauan (30/07) e Jorge & Mateus (03/08). Além dos nomes nacionais, o evento também contará com apresentações de artistas locais ao longo da programação.

Para facilitar a compra, os ingressos estão disponíveis tanto em pontos de venda físicos quanto online, e podem ser parcelados em até 6 vezes sem juros. Os pontos credenciados incluem Mary Bijoux, Sogra, Via Verde Shopping, Flor de Cruzeiro, além da plataforma Bilheteria Digital.

📲 Mais informações podem ser obtidas pelo número: (68) 99203-1535. Com informações: @liliacamargo_reporter Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: