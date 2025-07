Pastor acreano ganha destaque nacional por converter mais de 5 mil pessoas do crime

O pastor acreano Arnaldo Barros foi destaque nesta quarta-feira (23) em reportagem do jornal Folha de S. Paulo, que abordou seu trabalho de conversão religiosa entre integrantes do tráfico de drogas no Acre. Segundo ele, mais de 5 mil pessoas já deixaram o crime por meio da fé.

Barros, que comanda a Igreja Geração Eleita, é o líder do projeto Paz no Acre, uma iniciativa que atua diretamente com pessoas envolvidas em organizações criminosas, oferecendo uma saída espiritual como alternativa à violência. Em vídeos publicados nas redes sociais, o pastor relata experiências em que chega a negociar com facções para garantir a segurança de quem deseja abandonar o crime.

Em um dos registros, Arnaldo aparece socorrendo um jovem baleado após deixar o B13, facção atuante no estado. Segundo ele, a conversão ao evangelho é aceita por muitas organizações criminosas como uma forma legítima de abandonar a vida ilícita — desde que haja comprometimento com a nova conduta.

“Estamos aqui no bairro Conjunto Esperança, vamos desligar um jovem de uma certa facção, porque ele está baleado. Esse é projeto e estamos mostrando para vocês qual que é todos os procedimentos”, afirma o pastor, que já foi vereador em Rio Branco.

O projeto busca justificar a saída dos ex-criminosos com vídeos de conversão, que são enviados às lideranças do tráfico como prova de que o indivíduo rompeu com sua antiga vida. No entanto, Arnaldo admite que a exposição nas redes sociais pode representar riscos e prejudicar os envolvidos, mesmo com a boa intenção de inspirar outros.

Com cerca de 4.400 seguidores no Instagram, o pastor continua a compartilhar testemunhos de conversão e histórias de transformação, mesmo diante das críticas. Para ele, cada alma salva do crime é uma vitória pessoal e espiritual.

Veja o vídeo: