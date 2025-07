Pastor de Sena Madureira concorre à presidência da maior convenção evangélica do Acre

O pastor Celso Gregório de Lima, presidente da Assembleia de Deus em Sena Madureira, concorrerá à presidência da Convenção Estadual de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus do Estado do Acre (CEIMADAC).

Conhecido por seu trabalho missionário, Celso Gregório aceitou Jesus aos 21 anos e, desde cedo, sentiu o chamado para o ministério. Aos 25 anos, casou-se com Lourdes de Souza, que também compartilhava o mesmo amor pela obra missionária. Ele ascendeu em sua jornada ministerial, tornando-se diácono em 1980, presbítero em 1983, evangelista e, finalmente, consagrado pastor em 1987.

Pai de dois filhos e avô de três netos, mudou-se para o Acre em 1990 e se estabeleceu como pastor em Sena Madureira, onde tem servido com dedicação e amor, cuidando da obra de Deus.

Sempre alegre e dedicado, sua família e membros de sua igreja o descrevem como um pai, esposo e avô amoroso, amigo, conselheiro, empresário de visão, pastor cuidadoso e servo fiel de Deus.

Seu trabalho como ministro do evangelho vai além das portas de sua igreja em Sena Madureira, com trabalhos estabelecidos na zona rural do município, em tribos indígenas, na África e em Cuba.

Celso concorrerá pela chapa de número 2, que é composta da seguinte maneira:

* Pr. Celso Gregório de Lima – Presidente

* Pr. Antônio Cunha – 1º vice-presidente

* Pr. João Correia – 2º vice-presidente

* Pr. José Carlos Aníbal – 1º secretário

* Pr. Edinaldo Costa – 2º secretário

* Pr. Vital Valentim – 1º tesoureiro

* Pr. Givaldo Proença – 2º tesoureiro

A CEIMADAC é a maior convenção das Assembleias de Deus no Acre. Celso Gregório irá concorrer com o atual presidente, Pedro Abreu, que ocupa a presidência da convenção assembleiana há 16 anos.

A votação para a liderança da CEIMADAC acontecerá no próximo domingo, dia 20 de julho, em Senador Guiomard. Um total de 883 pastores, ministros e evangelistas estão aptos a votar.