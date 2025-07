Pastor do Acre revela luta contra depressão: “Passei três dias trancado no quarto, no escuro”

Após passar seis meses em Minas Gerais a tratamento de saúde, o pastor Júnior Braga, da igreja “É tempo de vencer” já se encontra novamente em Sena Madureira, interior do Acre.

Ele enfrenta problemas relacionados a depressão e ansiedade, mas vem apresentando progresso em sua reabilitação.

Em contato exclusivo com o ContilNet, Júnior Braga disse que passou por momentos extremamente difíceis.

“Cheguei a passar três dias trancado dentro do quarto, no escuro. Eu não conseguia nem sair da minha. A minha esposa foi quem me deu banho. Eu achei que não iria sobreviver. Cheguei a pedir a morte cinco vezes porque eu estava sofrendo demais, então, não queria mais sofrer e nem continuar dando preocupação para a minha esposa e a minha família, mas Deus teve misericórdia de mim”, comentou.

Bastante conhecido em Sena Madureira, o pastor Júnior realiza um trabalho relevante no município. Além da pregação da palavra de Deus no templo da igreja, ele também ministra a palavra no presídio Evaristo de Moraes, onde muitos reeducandos já se converteram. Também promove ações sociais, dentre elas, o transporte gratuito de moradores que fazem consultas médicas em Rio Branco.

Ele disse que o quadro de depressão começou a se agravar após a morte de seu filho recém-nascido.

Natural de Minas Gerais, o pastor Júnior Braga reside há alguns anos em Sena Madureira. “Se eu não tivesse amor por Sena Madureira não estaria aqui. Eu voltei porque amo Sena Madureira”, finalizou.