paul-mario-day,-primeiro-vocalista-do-iron-maiden,-morre-aos-69-anos

Paul Mario Day, primeiro vocalista da lendária banda britânica Iron Maiden, morreu aos 69 anos. A informação foi confirmada por Andy Scott, guitarrista da banda Sweet, da qual Day também fez parte. Segundo a nota divulgada nas redes sociais, o cantor faleceu em paz, em sua casa na Austrália. A causa da morte não foi informada.

Day integrou o Iron Maiden entre 1975 e 1976, quando a banda ainda dava os primeiros passos. Embora tenha deixado o grupo antes do lançamento do primeiro álbum, seu nome ficou marcado na história por ser a voz original da formação. Após a saída da banda, seguiu carreira na música e passou por outros grupos, como More e Sweet.

Em homenagem emocionada, Andy Scott relembrou a importância de Day para o retorno do Sweet em 1985. “Precisávamos de um vocalista e, quando Paul chegou para a audição, não procuramos mais”, escreveu o músico. Ele destacou também os primeiros shows da nova formação da banda, que ocorreram com ingressos esgotados na Austrália, país onde Day se estabeleceu nos últimos anos.

Andy também mencionou o sucesso da turnê europeia e as apresentações no Marquee, em Londres, que deram origem ao disco ao vivo Live at the Marquee. Segundo ele, a performance vocal de Paul foi marcante e “resistiu ao teste do tempo”.

“Paul foi o vocalista original do Iron Maiden e também teve passagem pela banda More antes de se juntar ao Sweet. Minhas mais profundas condolências à sua esposa Cecily, à família e aos amigos. Um dia triste para todos os fãs do Sweet”, escreveu o guitarrista.