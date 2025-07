Paulo Figueiredo cobra manifestação de Nikolas Ferreira: “Não achei”

O jornalista e youtuber bolsonarista Paulo Figueiredo Filho, um dos 34 denunciados ao Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, usou as redes sociais para cobrar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) a se manifestar sobre as sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e aliados.

Leia também

Em publicação no X, Figueiredo questionou a omissão de Nikolas sobre o tema e questionou, “Talvez ele também não tenha achado importante”.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Paulo Figueiredo

Agência Brasil 2 de 6

Paulo Figueiredo

Reprodução 3 de 6

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG)

Hugo Barreto/Metrópoles 4 de 6

O deputado federal Nikolas Ferreira

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 5 de 6

O deputado federal Nikolas Ferreira é aliado de Bolsonaro

Reprodução 6 de 6

Nikolas Ferreira foi o deputado mais votado do Brasil em 2022

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto

“Alguém avisa ao Nikolas sobre as sanções? Acho que ele ainda não soube… Fui procurar o comentário dele e não achei. Talvez ele também não tenha achado importante”.

A última manifestação de Nikolas nas redes sociais foi apenas a publicação de um print de matéria com o seguinte título: “Ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os EUA cancelado por Donald Trump”. No post, o parlamentar não deixou nenhum comentário.

Junto com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro, Figueiredo tem nos últimos dias participado de reuniões na Casa Branca com autoridades norte-americanas.

No Congresso Americano, no último dia 24 de junho, o jornalista pediu para que o governo norte-americano tome uma “ação incisiva” contra decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que o Brasil, nas palavras dele, “não se torne uma Venezuela turbinada no coração da América do Sul”.

Vistos

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira (18/7), que mandou suspender o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, de seus aliados na Corte e de familiares próximos de todos eles.

“A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados na corte, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato”, afirmou Rubio.

O Departamento do Estado explicou que a política de restrição de visto está de acordo com a Seção 212(a)(3)(C) da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado a tornar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada nos Estados Unidos “possa ter consequências adversas potencialmente graves para a política externa”.

O secretário destaca que a decisão decorre da determinação do ministro Alexandre de Moraes que impôs ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de acessar as redes sociais.