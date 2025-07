Payet se torna réu por violência doméstica; denúncia surgiu de amante

O ex-jogador do Vasco Dimitri Payet foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e virou réu por violência psicológica contra a advogada Larissa Ferrari, com quem se relacionou de forma extraconjugal.

A decisão é do juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, do VII Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Rio, e foi proferida na última sexta-feira (25/7). Inicialmente, o caso havia sido arquivado pelo MP. No entanto, após recurso da defesa da vítima, a promotoria reconsiderou a decisão e formalizou a denúncia no mês de junho.

Segundo a acusação, Larissa relatou ter sofrido humilhações, manipulações e atitudes consideradas degradantes durante o relacionamento com o ex-jogador do Vasco. O documento aponta que as ações teriam causado prejuízos emocionais e danos à saúde da vítima.

O Ministério Público pede que Payet seja condenado e indenize Larissa por danos morais, além de arcar com eventuais custos de tratamento médico ou psicológico. O processo corre em segredo de Justiça.

O relacionamento de Payet com a advogada passou por momentos conturbados. Larissa revelou momentos e segredos íntimos do casal, que comprometeram a integridade do francês. Em uma das acusações, a mulher divulgou fetiches e hábitos que fogem da normalidade com o jogador.

Nas redes sociais, Larissa comemorou a condenação: “Amigos, não posso falar muito, mas estou muito feliz. Depois de tudo que passei, de todo julgamento que enfrentei. Tudo que fiz até agora, não é só por mim, é por todas as mulheres que não conseguem denunciar”. Confira: