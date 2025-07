Paz selada! Xamã e ex-companheira se unem para comemorar aniversário da filha

Em um gesto que tem tudo para simbolizar o amadurecimento e a superação de antigas tensões, Xamã e Renata Gutierrez se uniram para celebrar o aniversário de 4 anos de Hanna, filha do ex-casal. A influenciadora compartilhou, com um toque de carinho, momentos especiais da festa em suas redes sociais, deixando claro que, apesar das dificuldades do passado, o amor e a paz prevaleceram quando o assunto é a filha. O aniversário da pequena, que teve o álbum divulgado na última segunda-feira (28/7), foi marcado por uma comemoração encantadora, inspirada na animação “Enrolados”, da Disney.

Renata fez questão de mostrar os registros da festa, onde a herdeira Hanna apareceu radiante, rodeada de amigos e familiares em uma celebração repleta de cor, magia e afeto. Para os seguidores, foi impossível não perceber o quanto a garotinha estava feliz, e a troca de sorrisos entre os pais, que antes protagonizaram uma polêmica na web, é a verdadeira mensagem de amor que se quer passar. Vale lembrar que a relação entre os dois não foi sempre de harmonia. Há alguns anos, Gutierrez havia se manifestado no universo digital para criticar o papel de Xamã como pai, especialmente pelo fato de que a menina, nascida em julho de 2021, só foi registrada por ele em março de 2022.

Renata Gutierrez, Hanna e Xamã Foto: Reprodução/Instagram @rennatagutierrez @camillamonteirofotografias Hanna e Xamã Foto: Reprodução/Instagram @rennatagutierrez @camillamonteirofotografias Renata Gutierrez, Hanna e Xamã Foto: Reprodução/Instagram @rennatagutierrez @camillamonteirofotografias Xamã Fotos: Fabricio Pioyani/AgNews Xamã Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

A situação na época gerou um grande alvoroço e levantou debates sobre paternidade, responsabilidade e a postura do artista em relação à sua filha. No entanto, o que parecia uma situação distante de resolução, agora parece ser apenas um capítulo passado, dado o momento de união registrado recentemente: “Que dia inesquecível! Ver a minha filha se divertindo, rindo com o coração, aproveitando cada detalhe da festa que preparamos com tanto amor, não tem sensação melhor. Tudo valeu a pena: cada escolha, cada cuidado, cada momento”, escreveu Renata.

“Ela viveu a magia, e eu vivi a alegria de ver meu sonho se transformar na felicidade dela. Ver a felicidade dela foi o maior presente que eu poderia receber. Nossos corações entrelaçados por um amor que o tempo não apaga. A leveza da infância dela e a ternura do nosso cuidado tornam tudo ainda mais especial”, finalizou a blogueira de lifestyle e beleza. Vale apontar que, atualmente, o rapper, apelidado de Malvadão, que também segue carreira na atuação, reatou seu relacionamento com a atriz Sophie Charlotte e segue firme no relacionamento.