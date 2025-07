PCDF detém suspeitos de espancar homem até a morte; um segue foragido

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deteve dois dos três suspeitos de espancarem até a morte um homem, na madrugada desse domingo (27/7), em Brazlândia.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Ao chegarem, bombeiros encontraram vítima morta

Reprodução / @fala_planalto 2 de 2

Extensa ficha criminal da vítima pode ter relação com homicídio

Reprodução / @fala_planalto

A vítima foi assassinada com vários golpes de madeira, principalmente na região da cabeça. Investigadores da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) localizaram os dois agressores ao receberem informações sobre o furto de um Chevrolet Corsa vermelho.

Vítima

O homem assassinado não teve a identidade ou a idade divulgadas.

A vítima tinha uma extensa ficha criminal, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o que pode ter relação com o assassinato.

Enquanto a Polícia Civil (PCDF) apurava o homicídio, a corporação foi acionada para investigar o furto do carro, e denúncias anônimas levaram os agentes a uma chácara no Setor Maranata.

Leia também

Nessa região, parentes de um dos procurados confirmaram que o trio de assassinos havia fugido para uma área de mata próxima.

Após as buscas, dois dos três suspeitos foram achados no Setor Veredas, também em Brazlândia, e acabaram detidos em flagrante.

Veja imagens:

Um dos dois detidos, um homem maior de 18 anos, foi levado para a 18ª DP; o outro, um jovem menor de idade, para Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) 2.

Com a dupla, os policiais recolheram roupas recém-lavadas e que, segundo testemunhas, teriam sido usadas pela dupla no momento do assassinado.

A PCDF ainda procura pelo terceiro suspeito de participar do homicídio.