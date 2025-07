pcerj-mira-suspeitos-de-tentar-matar-o-bicheiro-vinicius-drumond

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) deflagrou, na manhã deste sábado (19/7), uma operação para prender quatro suspeitos de envolvimento na tentativa de assassinato do bicheiro Vinicius Drumond, ocorrida no último dia 11 de julho. O carro do contraventor foi fuzilado quando transitava pela Avenida das Américas, na altura da altura da estação BRT Ricardo Marinho.

Investigadores da Delegacia de Homicídios da Capital saíram às ruas em busca de Deivyd Bruno Nogueira Vieira, o “Piloto”, Rafael Ferreira Silva, conhecido como “Cachoeira”, Adriano Carvalho de Araújo, além do policial militar da ativa Luis César da Cunha, lotado no 15º Batalhão da PM.

Leia também

Até o fim da manhã deste sábado (19), a polícia havia cumprido o mandado contra Deivyd Bruno. Contra ele, foi lavrado flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito, já ele que portava uma pistola calibre 9mm sem autorização.

No ano passado, o suspeito foi expulso da PMERJ no ano de 2024, após ficar comprovado o seu envolvimento nos crimes de receptação de veículo roubado e tráfico de drogas.

O atentado contra o bicheiro

O crime que culminou na operação ocorreu no dia 11 de julho. O bicheiro Vinicius Drumond foi seguido após deixar o Casa Shopping, na Barra da Tijuca, em seu veículo blindado, seguido de seguranças.

As investigações demonstraram que dois veículos passaram a seguir o carro da vítima. Enquanto transitava pela Avenida das Américas, altura da estação BRT Ricardo Marinho, o carro em que o bicheiro estava foi fuzilado.

Ao menos trinta disparos de fuzil calibre 7,62mm foram efetuados contra o carro que era blindado e tinha estrutura especialmente preparada para ação, com “seteiras” insculpidas nos vidros das quatro portas.

O bicheiro sofreu apenas lesões leves, devido à blindagem do auto que conduzia.

Após os disparos, os carros envolvidos na ação criminosa seguiram pela Avenida das Américas e acessaram a Av. Lúcio Costa, a partir de onde passaram a traçar caminhos diversos.

Um dos veículos foi encontrado no bairro de Guaratiba, abandonado, com um dos pneus estourado, enquanto o outro retornou para o município de Duque de Caxias.

Após abandonarem o primeiro carro, os ocupantes, todos portando armas longas e balaclavas, sequestraram a proprietária de um veículo e a obrigaram a transportá-los até Nova Iguaçu, às margens da Rodovia Presidente Dutra, momento em que foram “resgatados” por outro integrante da organização criminosa, que conduzia um carro de placa clonada.

Investigação

A Polícia Civil informou que a investigação demonstrou que os veículos dos autores iniciaram a empreitada criminosa em Duque de Caxias e para lá retornaram, percorrendo uma distância superior a 60 quilômetros.

Diversas imagens de câmeras de segurança flagram a transitação dos veículos, o que permitiu demonstrar, até o momento, que os envolvidos monitoraram a vítima nos dias que antecederam à ação.

A polícia também constatou que Deivyd Bruno e Rafael Ferreira fazem parte de uma organização criminosa atuante em Duque de Caxias, sendo ambos investigados também pela participação na execução do advogado Rodrigo Marinho Crespo.

A PCERJ destacou que a operação de hoje foi apenas a primeira etapa da investigação, que continua, visando identificar os demais partícipes, executores, motivação e o mandante do crime.