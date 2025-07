Peão morre após ser pisoteado por touro durante rodeio

O peão de rodeio José Thaysson, de 20 anos, morreu após ser pisoteado por um touro enquanto participava de um rodeio na Expo Ubiratã, em Nova Ubiratã, a 506 km de Cuiabá (MT), neste sábado (5).

Vídeos mostram o momento em que o jovem cai e logo em seguida é pisoteado na cabeça pelo animal. Ele fica imóvel no chão enquanto outros peões tentam acalmar o touro e afastá-lo de Thaysson.

De acordo com informações da Polícia Civil do Mato Grosso, mesmo estando com todos os equipamentos de proteção necessários, o competidor sofreu lesões graves após cair e ser atingido pelo animal.

O jovem foi atendido pela equipe médica presente no rodeio e levado ao pronto atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso foi registrado como acidente de trabalho pela Polícia Civil.

Em nota nas redes sociais, a Arena Dream Team lamentou a perda do jovem competidor. “O Dream Team perdeu mais que um competidor, perdeu um amigo, um irmão de arena. Que ele descanse em paz nos braços do Senhor, e que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e companheiros de estrada”, escreveu a equipe.

A Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã também se manifestou. “É com imenso pesar que a Prefeitura informa o falecimento de José Thaysson, competidor de rodeio. Neste momento de dor, expressamos as mais sinceras condolências aos familiares, amigos e companheiros de estrada pela perda”, disse a administração municipal.