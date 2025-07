Peão sofre acidente em rodeio de Acrelândia e família pede ajuda para tratamento

Um acidente durante o rodeio de Acrelândia, ocorrido na noite de quarta-feira (3), deixou um jovem competidor gravemente ferido após uma queda violenta enquanto montava um touro. Identificado como Dário, ele foi socorrido imediatamente e levado ao hospital com suspeita de lesões na região do pescoço.

Após exames, foi confirmada uma fratura na coluna cervical. Dário precisou ser transferido para Rio Branco, onde permanece internado à espera de uma cirurgia considerada delicada. A família relata que o procedimento exige recursos e apoio emocional.

Com isso, parentes iniciaram uma campanha solidária para arrecadar fundos destinados ao tratamento. Doações podem ser feitas via Pix para a chave 06370770248, em nome de Marcos Henrique. Além do apoio financeiro, amigos e familiares pedem orações e mensagens positivas pela recuperação do jovem.

A mobilização nas redes sociais tem crescido e novas informações sobre o estado de saúde de Dário devem ser divulgadas nos próximos dias.

