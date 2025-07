PeB 2025: superjúri e 29 categorias do maior prêmio de eSports da América Latina são revelados

A nona edição do Prêmio eSports Brasil (PeB), a maior e mais aguardada premiação de games e esportes eletrônicos da América Latina, já tem seu Superjúri e as 29 categorias da edição de 2025 reveladas. Composto por mais de 60 especialistas de diferentes áreas dos eSports, o Superjúri será responsável por indicar, avaliar e votar nas principais categorias técnicas e semipopulares da premiação, enquanto as demais serão escolhidas pelo voto popular. Neste ano, o evento acontece em 18 de dezembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo, com transmissão multiplataforma e diversas ativações especiais.

Como nas edições anteriores, o Superjúri 2025 será formado por jornalistas, narradores, comentaristas, streamers, criadores de conteúdo, técnicos e apresentadores – todos cuidadosamente selecionados para refletir a diversidade, a representatividade e a expertise do cenário nacional de esportes eletrônicos em suas diversas segmentações. Com vozes que percorrem todas as pontas do ecossistema gamer, o colegiado reforça o compromisso do Prêmio com decisões embasadas na experiência em cada modalidade e na pluralidade das perspectivas.

“O Superjúri é um pilar central do PeB. Acreditamos que decisões justas vêm de um grupo diverso, com domínio técnico e vivência prática em diferentes áreas dos games e eSports. É essa construção coletiva que garante a credibilidade e o valor de cada troféu entregue”, afirma Gustavo Freudenfeld, diretor-geral do PeB.

Neste ano, mais de um terço dos jurados são mulheres cis, mulheres trans e pessoas não binárias, perfis que também compõem o corpo responsável por eleger os destaques das cinco categorias definidas como parte do “Cenário Inclusivo”. As decisões dessas premiações são tomadas exclusivamente por esses integrantes do Superjúri, que também participam das demais avaliações técnicas ao lado dos outros especialistas.

Temática inédita, novas categorias e presença multiplataforma

Em sua nona edição, o PeB 2025 inaugura uma ambientação inédita, inspirada em universos de ficção científica e tecnologia futurista. Sob o comando da diretora artística Marisa Mestiço, que exerce o mesmo papel no MasterChef Brasil, o PeB 2025 apresentará elementos de estética cyberpunk na cenografia, no palco e nos materiais promocionais.

Em termos de categorias, a edição deste ano também conta com muitas novidades, como as inclusões das seguintes categorias:

Melhor técnico(a)

Melhor line-up

Melhor comentarista

Creator – Short Form

– Creator – Long Form

Total de 29 categorias com votação técnica, mista e popular

A edição 2025 distribuirá 29 troféus, divididos entre votações técnicas, semipopulares (com participação do júri e do público), e populares (exclusivamente por voto aberto). Cada tipo de categoria seguirá regras específicas de indicação e escolha dos vencedores:

Técnicas : Categorias como Melhor Atleta do Cenário Inclusivo , Atleta de eSports do Ano e Melhor Técnico(a) terão decisão exclusiva do Superjúri .

: Categorias como , e terão decisão exclusiva do . Semipopulares : O Superjúri abre a primeira fase da votação para as categorias semipopulares para definir os indicados. Na segunda fase, o Público também participa da votação. E na terceira e última fase da votação, é o Superjúri que elege os vencedores de cada categoria.

: O abre a primeira fase da votação para as categorias semipopulares para definir os indicados. Na segunda fase, o também participa da votação. E na terceira e última fase da votação, é o que elege os vencedores de cada categoria. Populares: Categorias como Streamer do Ano, Craque BETANO da Galera, Melhor Creator – Short Form e Melhor Creator – Long Form serão dedicadas exclusivamente por voto do público.

A participação popular ocorrerá por meio do site oficial do Prêmio eSports Brasil, onde estarão disponíveis todas as regras, prazos e etapas do processo.

Lista completa das categorias e integrantes do Superjúri do PeB 2025

Melhor atleta de Counter-Strike (semipopular) Superjúri : PuMbAz (jornalista), Jairo Foxer (jornalista), Júlia Garcia (jornalista), RauleS (caster)

(semipopular) Melhor atleta de Fighting Games (semipopular) Superjúri : KOF da Depressão (creator), Speed (caster e streamer), CarolTheQueen (caster e streamer), DennerDON (narrador) e Ryoran (narrador)

(semipopular) Melhor atleta de Fortnite (semipopular) Superjúri : KennoSV (caster), Pinecio (analista), Vascurado (caster), Risk1 (caster) e Ingrids (caster)

(semipopular) Melhor atleta de Free Fire (semipopular) Superjúri : Carol Bombshell (apresentadora), Camilota XP (apresentadora), Cabelão Jeimes (caster), The Radioativo (influenciador) e Carlos Andrade (narrador)

(semipopular) Melhor atleta de Futebol Virtual (semipopular) Superjúri : OneJorge (streamer), Wendell Lira (streamer), AF Gameplays (youtuber), Guerreiro Narrador (narrador), Rodrigol (streamer) e Black Will (apresentador)

(semipopular) Melhor atleta de Mobile Games (semipopular) Superjúri : BrunoClash (narrador), Decow (narrador), Belle (narradora), Ravena (influenciadora), Victor Stoker (narrador), Henrique CB (caster) e Wolfz (caster)

(semipopular) Melhor atleta de League of Legends (semipopular) Superjúri : FOGUETA (caster e streamer), Gruntar (apresentador), Tabs (caster), Lahgolas (caster) e GSTV (caster)

(semipopular) Melhor atleta de Rainbow Six Siege (semipopular) Superjúri : Meli (caster), Maria Bonino (apresentadora), Retalha (caster), Gab Scheffer (influenciadora) e Intact (caster)

(semipopular) Melhor atleta de Valorant (semipopular) Superjúri : Spacca (caster), Tonello (caster), Nyang (caster), NapeR (caster) e Tayhuhu (caster)

(semipopular) Melhor atleta de Outras Modalidades (semipopular) Superjúri : AirinhoJoga (streamer), Uaiti (caster), Duds (caster), Ace, Bota TCG (streamer), Ace, Samara Barboza (jornalista), A Kakarota (caster)

(semipopular) Atleta Revelação (semipopular) Superjúri : todos votam

(semipopular) Melhor Atleta de Counter Strike – Cenário Inclusivo (semipopular) Superjúri : AMD (creator), santininha (caster), Beatriste (caster), Nessyteras (caster) e Pirulita (apresentadora)

(semipopular) Melhor Atleta de Valorant – Cenário Inclusivo (semipopular) Superjúri : Belle (narradora), Spacca (caster), Nyang (caster), napeR (caster) e Tayhuhu (caster)

(semipopular) Melhor Atleta de Outras Modalidades – Cenário Inclusivo (semipopular) Superjúri : votam todos os membros das categorias do cenário inclusivo

(semipopular) Atleta Revelação – Cenário Inclusivo (semipopular) Superjúri : todos votam

(semipopular) Melhor Organização de eSports (semipopular) Superjúri : todos votam

(semipopular) Melhor Jogo de eSports (semipopular) Superjúri : todos votam

(semipopular) Streamer Revelação (semipopular) Superjúri : todos votam

(semipopular) Melhor Caster (semipopular) Superjúri : todos votam, exceto os casters

(semipopular) Personalidade do Ano (semipopular) Superjúri : todos votam

(semipopular) Melhor Atleta – Cenário Inclusivo (técnica) Superjúri : só votam membros da comunidade inclusiva

(técnica) Atleta de eSports do Ano (técnica) Superjúri : todos votam

(técnica) Craque BETANO da Galera (popular) Somente o público vota

(popular) Melhor Streamer (popular) Somente o público vota

(popular) Melhor Comentarista de eSports (semipopular) Superjúri : todos votam

(semipopular) Melhor Creator – Short Form (popular) Somente o público vota

(popular) Creator – Long Form (popular) Somente o público vota

(popular) Melhor Técnico(a) (técnica) Superjúri : todos votam

(técnica) Melhor Line-up (semipopular) Superjúri : todos votam

(semipopular)

O público poderá acompanhar todas as entregas dos troféus, ao vivo, tanto pelo SporTV quanto pelos canais do Prêmio no YouTube, na Twitch e nas redes sociais oficiais.

