Pecuarista destaca qualidade do gado acreano: “Geneticamente, não perde para nenhum do Brasil”

Durante o primeiro dia da ExpoAcre 2025, um dos destaques da feira é a tradicional exposição de gado que leva à exposição algumas das melhores linhagens de touros e matrizes da região Norte.

O pecuarista Adelino, representante do Sind Canaã, cooperativa referência no setor pecuário do estado, não economizou elogios: “O gado do Acre, geneticamente falando, não perde para nenhum do Brasil. É top de linha do melhor que existe em genética bovina”.

Segundo o pecuarista, o Acre tem investido em tecnologia genética e manejo especializado para elevar a qualidade do rebanho, com resultados expressivos nas últimas décadas. “Aqui, a gente encontra de tudo: gado de cria, de recria, de leite, de abate. Todos com excelente padrão. São animais que, dependendo da raça, podem chegar a valer 20 mil, 50 mil, até 80 mil reais”, afirmou.

Entre os destaques apresentados na feira estão raças como o Nelore, conhecido pela rusticidade e adaptabilidade, e o Sindi, um gado precoce que tem ganhado espaço por sua eficiência reprodutiva. “O Sindi é uma raça que chama atenção. Com um ano ou um ano e pouco, o touro já está apto para a reprodução. E as vacas também atingem precocemente a maturidade sexual, o que acelera todo o ciclo produtivo”, explicou Adelino. Outras raças como o Senepol também marcam presença na exposição, com características que agradam criadores de diferentes perfis, principalmente pela facilidade de adaptação ao clima quente da região.

A exposição de gado na ExpoAcre é um dos espaços mais tradicionais da feira e serve como vitrine para o que há de melhor na pecuária local.

A ExpoAcre 2025 segue até o próximo domingo (3), com programação voltada ao agronegócio, tendo como ápice o leilão que ocorre na próxima terça (29) no próprio parque de exposições.

Confira a galeria: