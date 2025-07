Pedágio na BR-364 pode elevar em mais de 56% o custo do transporte de cargas para o Acre

O custo do transporte rodoviário entre o Acre e São Paulo deve aumentar significativamente com a implantação de pedágios no trecho da BR-364 entre Porto Velho e Vilhena, em Rondônia. A estimativa do Sindicato das Empresas de Logística e Transportes de Cargas e Transportadores Autônomos de Cargas do Estado do Acre (Setacre) aponta para um reajuste de 56,73% nos custos de deslocamento.

Atualmente, o frete de caminhões entre o Acre e o Sudeste varia entre R$2.640 e R$3 mil. Com a nova tarifa, haverá um acréscimo de cerca de R$1,6 mil no trajeto, de acordo com dados divulgados pelo jornal A Tribuna do Acre. O aumento decorre da instalação de sete praças de pedágio ao longo da rodovia, que passam a operar com o sistema free flow, modelo que cobra por quilômetro rodado, com tarifa de R$0,19/km, variando conforme o número de eixos do veículo.

A concessionária responsável pelo trecho é o consórcio 4UM Investimentos e banco Opportunity, vencedor da licitação sob o nome 4UM/Opportunity-BR-364/RO. O contrato prevê a concessão de 686,70 quilômetros da rodovia, do entroncamento com a BR-435 até a BR-319, incluindo acessos em Ji-Paraná e Porto Velho. A tarifa básica teve um desconto de apenas 0,05% na concorrência.

Ainda não há divulgação oficial das novas tabelas de frete por tonelada transportada, mas os reajustes são considerados certos. A presidente do Setacre, Dona Nazaré Cunha, acompanha o impacto da medida no setor de transportes.

A concessão terá duração de 30 anos e inclui obras como a duplicação de 107 quilômetros, implantação de 190 quilômetros de faixas adicionais, construção de 3 Postos de Pesagem (PPD), 14 bases de serviços operacionais, 24 passagens de fauna e 24 passarelas. A estimativa da concessionária é de que mais de 92 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados durante a execução do contrato.