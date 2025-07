Pedido de casamento em cachoeira termina em tombo, susto e perda das alianças

O que era para ser um dos momentos mais românticos da vida de um casal, acabou virando um verdadeiro susto e rendeu um vídeo inusitado que circula nas redes sociais. A cena aconteceu em uma cachoeira, que não teve a localização do destino definida ainda, mas é cercada por belezas incontestáveis, sendo um ótimo espaço para a ocasião.

Durante um passeio, o rapaz levou a namorada até uma pedra no alto de uma cachoeira com a intenção de surpreendê-la com um pedido de casamento. Com o cenário deslumbrante ao fundo, ele tirou do bolso a caixinha com as alianças. Mas no exato momento em que faria a entrega, pisou em falso e escorregou, caindo na correnteza formada no fim da queda d’água.

O momento pegou a futura noiva de surpresa, que ficou em choque sem saber como reagir. Apesar do susto, o homem conseguiu sair da água sem ferimentos. No entanto, as alianças foram levadas pela correnteza e desapareceram entre as pedras e a força da água.

Veja o vídeo: