Pedófilo estuprava filha de 3 anos e vendia conteúdo nas redes socias

Após investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e denúncia do Ministério Público do DF e Territórios (MPDF), um pai foi condenado, nesta terça-feira (22/7), a mais de 31 anos de prisão, em regime fechado, por estupro de vulnerável e produção e divulgação de conteúdo sexual da própria filha, de apenas 3 anos de idade.

O pedófilo foi descoberto por meio de denúncia anônima. Além de expor a própria filha, o criminoso entrava em contato com mulheres e oferecia o pagamento de R$ 30, por meio de Pix, caso recebesse delas conteúdos relacionados à pedofilia.

Leia também

O criminoso estava preso preventivamente desde fevereiro deste ano pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A condenação tem pena total de 31 anos e 20 dias de reclusão.