Pedreiro é morto após ser baleado com pelo menos seis tiros no DF

Um homem de 52 anos foi morto a tiros no setor de Chácaras do Itapoã, no Distrito Federal, na noite dessa sexta-feira (25/7).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Militar (PMDF) foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida.

Segundo relatos de testemunhas à polícia, foram ouvidos ao menos seis disparos de arma de fogo. A vítima trabalhava como pedreiro e era bastante conhecida na região.

Casa onde pedreiro foi encontrado morto

Pedreiro é morto com ao menos seis tiros em setor de chácaras no DF

A investigação ficará a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).