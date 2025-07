Pedro Scooby compartilha antes e depois com os filhos: “Sendo muito felizes”

O surfista Pedro Scooby surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (22/7) ao compartilhar fotos no estilo “antes e depois” ao lado dos filhos. Ele é pai de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 9, frutos do relacionamento com a ex-mulher Luana Piovani. Também é pai de Aurora, de 2 anos, com a atual esposa, a modelo Cíntia Dicker.

A primeira imagem foi registrada em 2023 e, desde então, Scooby ficou impressionado com o quanto os filhos cresceram e mudaram. Além disso, celebrou o momento em família na Bahia, destino que, segundo ele, é o preferido das crianças, mesmo já tendo conhecido diversos lugares pelo mundo.

“Duas fotos separada por dois anos!! Mas dessa vez estamos mais um ano nesse paraíso sendo muito felizes! Obrigado Bahia! Como dizem meus filhos: A melhor viagem da vida! Mesmo depois deles terem rodado grande parte do mundo!”, escreveu.

Scooby rebate críticas sobre a criação dos filhos

Em recente entrevista ao programa “Sem Censura”, do Canal Brasil, o ex-BBB falou sobre sua forma de educar os filhos e rebateu críticas. Segundo ele, embora tenha um perfil descontraído, sabe impor limites quando necessário.

“Eu sou novo, tenho esse lance de ser surfista, um jeito bem jovem de falar, de pensar, de ser tranquilo… Dizem que eu tenho cara de ser um pai de boa, que deixa tudo. Pelo contrário. Meus filhos me respeitam muito”, declarou.