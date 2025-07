Pedro Scooby revela desejo de esposa no sexo: “O bagulho é doido”

Pedro Scooby fez algumas revelações sobre a relação com a esposa, Cíntia Dicker. Durante entrevista ao canal do YouTube de Fernanda Gentil, o surfista afirmou que a modelo tem mais vontade de transar do que ele — que, aliás, já se declarou “viciado” em sexo.

Leia também

Antes de entrar no assunto, ele rasgou elogios a Cíntia como esposa, mãe e madrasta. “A Cintia é uma mulher muito maneira, muito parceira. Ela abraçou um pacotão que sou eu e meus filhos, e não é mole, mas ela dá muito amor e carinho para os meus filhos”, falou.

Em seguida, assegurou que a química entre os dois é excelente entre quatro paredes. “Cara, na cama, o bagulho é doido. Eu achei que eu fosse um cara que gostasse muito, até conhecer ela… Ela gosta muito, muito, muito mesmo! O bagulho é doido. Temos uma química monstra”, falou Scooby.

Leia a matéria completa em Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.