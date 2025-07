Peixes: confira o horóscopo de hoje (20/7) para seu signo

Acordos com a família darão mais estabilidade. Aproveite este domingo para repensar rumos no trabalho, reorganizar planos e resolver assuntos financeiros com mais leveza.

Mudanças acontecerão de dentro para fora e aumentarão sua autoconfiança. Encontre soluções originais e coloque a vida em ordem. Cabeças-duras: confira ranking dos signos mais teimosos do zodíaco