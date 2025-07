Peixes: confira o horóscopo de hoje (29/7) para seu signo

Soluções práticas trarão alívio hoje. Desenhe estratégias de trabalho, abra espaço na agenda para novas atividades e renegocie um contrato insatisfatório.

Leia também

Mercúrio Retrógrado cobrará organização e foco nos resultados. Conte com mais atitude nos relacionamentos e finalize pendências. Será um bom momento para firmar acordos e unir a família. Inimigos do fim: veja os signos mais festeiros do zodíaco