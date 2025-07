Perda no k-drama: Atriz Kang Seo-ha morre aos 31 anos após câncer de estômago

No domingo (13 de julho), a atriz sul-coreana Kang Seo-ha morreu após lutar contra um câncer de estômago grau 4 por pelo menos um ano. A artista ficou conhecida por atuar em k-dramas como “Heart Surgeons – Cirurgiões Cardíacos” e “First Love Again“. A confirmação de falecimento foi feita pelo ex-empresário da atriz ao veículo local Sports Kyunghang.

O funeral de Kang acontecerá na quarta-feira (16 de julho), no salão funerário do Hospital Santa Maria de Seul, da Universidade Católica da Coreia. Seu enterro será realizado no jazigo da família na província de Gyeongnam.

Quem era Kang Seo-ha?

Seo Ha, também conhecida como Kang Seo-ha em alguns de seus projetos, estudou teatro na Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul e iniciou sua trajetória no mundo do entretenimento em 2012, ao participar do videoclipe da música “Faring Away“, do grupo de k-pop Brave Guys.

Além de integrar o elenco de “Heart Surgeons – Cirurgiões Cardíacos” e “First Love Again”, Seo-ha também atuou em diversas outras produções sul-coreanas, como “Seonam Girls’ High School Detectives”, “Assembly”, “Okjunghwa”, “Waves, Waves” e “Nobody Knows”.

Cantor sertanejo morre após passar mal em show

Luciano Rocha, vocalista do Grupo Som Baileiro, faleceu no último sábado (12 de julho) aos 38 anos, enquanto se apresentava no 9º Rodeio Crioulo Interestadual, em Gaspar, Santa Catarina. O cantor passou mal durante o show realizado no CTG Tradição do Vale e chegou a ser encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi oficialmente divulgada. A notícia foi confirmada pela própria banda, que lamentou a perda do músico em um comunicado divulgado nas redes sociais.

Em nota, o Grupo Som Baileiro manifestou pesar e solidariedade à família do cantor. “Com profundo pesar, informamos o falecimento do nosso vocalista Luciano Rocha! Deixamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos em nome da família Som Baileiro por esta inestimável perda”, informou a banda. O CTG Tradição do Vale, local onde ocorreu a apresentação, também expressou tristeza pela morte repentina do artista, que era uma figura conhecida no circuito de eventos tradicionais da região.

