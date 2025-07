Performance ou estética: por que jogadores usam manga longa em um só braço?

Chuteiras coloridas, cortes de cabelo diferenciados e looks chamativos: a vaidade dos jogadores já faz parte do jogo, seja dentro e fora de campo. Nos últimos meses, mais um item ganhou o coração — e os uniformes — dos atletas. Trata-se do manguito! No entanto, há ainda um ponto de destaque extra, isso porque muitos deles utilizam o acessório apenas em um dos braços.

O modelo convencional, utilizado em ambos os lados, serve como segunda pele, como uma camisa de manga longa, mas sem a necessidade utilizar o adereço completo por baixo do uniforme. É o caso de Neymar Jr, Raphael Veiga, Cuiabano, Wesley e outros jogadores.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Wesley com a manga longa em partida do Mundial de Clubes. Wesley com a manga longa em partida do Mundial de Clubes. Reprodução/wesleyfranca03_

O lateral do Flamengo costuma usar o item em todas as partidas. O lateral do Flamengo costuma usar o item em todas as partidas. Reprodução/wesleyfranca03_

Além do manguito, Neymar também utiliza uma bandagem na mão em algumas partidas. Além do manguito, Neymar também utiliza uma bandagem na mão em algumas partidas. Reprodução/@neymarjr O lateral do Botafogo também é adepto ao item. O lateral do Botafogo também é adepto ao item. Reprodução/@cuiabano_66

Raphael Veiga utiliza o acessório em jogos com o Palmeiras e também na Seleção Brasileira. Raphael Veiga utiliza o acessório em jogos com o Palmeiras e também na Seleção Brasileira. Reprodução/@raphaelveigaa Raphael Veiga utiliza o acessório em jogos com o Palmeiras e também na Seleção Brasileira. Raphael Veiga utiliza o acessório em jogos com o Palmeiras e também na Seleção Brasileira. Reprodução/@raphaelveigaa Voltar

Próximo

Mas, afinal, o que leva tantos jogadores a adotar esse acessório — e em um só braço? Trata-se de estética ou há benefícios? De acordo com sites de fabricantes e vendedores, os manguitos oferecem diversos benefícios, como:

Conforto térmico;

Manutenção da temperatura corporal (termorregulação);

Camada de proteção extra contra agentes externos;

Compressão muscular;

Absorção de umidade.

Com uma extensa lista de ganhos, esses itens são muito buscados por corredores, ciclistas, jogadores de vôlei e outros esportistas, principalmente àqueles que praticam em ambientes externos. Na maioria das vezes, o uso segue abrangendo ambos os braços, ao contrário dos jogadores de futebol. Ou seja, a exclusividade dos futebolistas segue sem explicação.

A boa notícia é que Raphael Veiga já explicou o uso do manguito publicamente. O acessório passou a integrar o look do jogador do Palmeiras em 2021 para proteger em que realizava uma remoção de tatuagem: “Como ao longo desse processo não posso tomar Sol no local, eu optei por usar o acessório nos jogos. Durante a noite tem a questão da luz do estádio, que é muito forte e poderia manchar a pele, então optei por jogar com ele à noite também”, disse ao GQ Esporte Clube.

A manga longa, porém, conquistou o espaço no coração do meio-campista, e ele seguiu utilizando-a mesmo sem a questão de saúde da pele. Muito por conta da superstição, já que teria observado uma melhora na performance após a chegada do equipamento: “Depois que eu comecei a usar, vi que meus números aumentaram. Não sou um cara supersticioso, não acredito que seja pelo manguito em si, mas já que está dando certo, vou continuar usando”. Além disso, Veiga passou a considerá-la uma espécie de marca registrada.

No caso de Neymar e Wesley as tatuagens não devem ser a razão principal. Apesar de ambos terem os dois braços tatuados, utilizam o acessório em apenas um deles. Já Cuiabano é o inverso: não tem tatuagem em nenhum dos braços, mas também faz uso do manguito. Os jogadores foram procurados pela equipe do portal, mas ainda não responderam.