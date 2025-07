Peruanos não conseguem assistir ao show de Gusttavo Lima na Expoacre e ficam na fila

A expectativa para o show de Gusttavo Lima na segunda noite da Expoacre 2025 atraiu não só acreanos, mas também fãs de fora do Brasil, neste domingo (27). É o caso de Sebastián Álvarez, que veio do Peru com a esposa e a cunhada especialmente para ver o cantor. Ao chegar em Rio Branco, no entanto, foi surpreendido: as entradas já estavam esgotadas.

“Foi um pouco complicado porque, quando chegamos, as entradas já tinham se esgotado. E não havia venda de ingresso, era troca por alimentos. Imagino que muitas pessoas daqui e de áreas próximas aproveitaram, e agora nós, que viemos de longe, não conseguimos entrar”, explicou Sebastián.

Segundo ele, há outros peruanos na mesma situação. “Fomos a diversos mercados, shoppings, perguntamos como conseguir entrada, mas não tem. Não há como comprar”, relatou.

Mesmo diante das dificuldades, Sebastián diz que não pretende desistir. “Tenho que entrar. Vou ver a forma de conseguir. Ainda estou na busca”, disse o visitante, que permanece em Rio Branco até terça-feira (29).

