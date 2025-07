Pesadelo em cirurgia: mulher é internada para laqueadura e acorda sem perna e com transplante de coração

O que deveria ser uma cirurgia simples de laqueadura se transformou em um pesadelo para Alison Calfunao, de 30 anos, moradora de Neuquén, na Patagônia argentina. No dia 9 de junho, Alison foi internada em uma clínica privada para o procedimento de ligadura de trompas, mas, após complicações inesperadas, acordou do coma sem uma perna e com um novo coração. O caso foi revelado nesta quinta-feira (3 de julho) pelo jornal argentino Clarín e vem gerando grande comoção no país.

Sequência de complicações

Durante a cirurgia, Alison sofreu duas paradas cardíacas, que resultaram em insuficiência cardíaca aguda. A gravidade do quadro exigiu uma transferência urgente para uma unidade hospitalar mais avançada. Segundo o Río Negro, no trajeto, ela entrou em estado crítico, necessitando de suporte vital básico. Nesse processo, desenvolveu um coágulo e uma infecção severa em um dos pés, o que levou à amputação da perna acima do joelho para que pudesse ser incluída na lista nacional de transplantes. No dia 17 de junho, ela recebeu um novo coração no Hospital Italiano de Buenos Aires, onde iniciou um longo e delicado processo de recuperação.

Dor e busca por respostas da família

Mãe de duas crianças, de 3 e 7 anos, Alison ainda tenta entender como uma cirurgia ginecológica acabou levando a consequências tão devastadoras. A família, indignada, levou o caso ao Ministério Público de Crimes Contra a Pessoa de Neuquén e aguarda explicações.

“Não recebemos uma única palavra da Clínica San Lucas. Nenhuma ligação. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação”, denunciou a mãe de Alison, Carina Calfunao, em um desabafo nas redes sociais. Ela também escreveu: “Naquele dia, minha filha morreu. Seu coração foi despedaçado, sua perna foi amputada, sua vida mudou para sempre”.

Carina reiterou a falta de comunicação: “Não recebemos uma única palavra da Clínica San Lucas. Nenhuma ligação. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Nenhuma solidariedade. Nenhuma responsabilidade. Nada. O silêncio dói tanto quanto a ferida”.

