Pescador fisga “Rainha do Araguaia”: piraíba de mais de 2 metros e 100 kg

O que seria uma pescaria comum no Rio Araguaia se transformou em um encontro memorável com a “Rainha do Araguaia”. No último domingo (29 de junho), o guia de pesca Caiuã Carvalho, de 27 anos, conseguiu fisgar uma piraíba de impressionantes 2,06 metros de comprimento em Luís Alves (GO). O feito foi registrado em vídeo pelos amigos que acompanhavam Carvalho.

De acordo com o pescador, o exemplar tem um peso estimado entre 100 e 120 kg. Conhecida como a “Rainha do Araguaia” na região, a piraíba foi registrada e imediatamente solta pelo influenciador, que atua como guia de pesca esportiva no Rio Araguaia, levando turistas para explorar suas águas.

Emoção da pesca e a mensagem de preservação

Caiuã Carvalho ressaltou que, apesar do tamanho, esta piraíba não foi o maior peixe que já capturou em sua carreira. Ele descreveu a emoção de cada fisgada e a troca de alegria com os clientes. “Cada peixe que você pega, cada fisgada, é uma emoção diferente que o cliente passa para você, que você passa para o cliente, então é muito bom, sabe? Transmitir essa alegria para o próximo é muito bom”, destacou.

O pescador também enfatizou que registros como este chamam a atenção para a importância da preservação do Rio Araguaia. “Sempre quis ter reconhecimento. Também só de poder falar aqui assim da preservação do Araguaia. Porque sem preservar um peixe não chega desse tamanho. Então é muito bom. Além de mim, podemos falar do rio, da natureza, para as pessoas poderem preservar mais, poderem vir mais”, finalizou Carvalho.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.