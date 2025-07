pesquisa-aponta-que-filmes-de-terror-aliviam-dor,-estresse-e-queimam-calorias.-entenda!

Você sabia que assistir a filmes de terror pode trazer benefícios além do entretenimento? De acordo com estudo da Universidade Queen Margaret, em Edimburgo, as produções do gênero ajudam a aliviar o estresse, reduzem a dor e até contribuem para o bem-estar físico.

Os pesquisadores afirmam que eles estimulam a liberação de dopamina e endorfina — neurotransmissores conhecidos por suas propriedades relaxantes, frequentemente chamados de “cannabis natural” do corpo humano. Esses hormônios são responsáveis por aumentar a sensação de prazer e reduzir a percepção de dor.

Uma das responsáveis pelo estudo, a psicóloga Kristen Knowles informou que o suspense e o medo provocados pelos filmes desencadeiam uma resposta física intensa, semelhante à enfrentada em situações reais de ameaça.

Documentários como “Fear in the dark”, de Wes Craven, famoso diretor conhecido por trabalhar em “Pânico” e “A hora do pesadelo”, mostram como os filmes de terror vão além de causar medo, eles provocam uma sensação de liberdade nas pessoas.

“Os filmes de terror funcionam como um tipo de treino emocional. Ao enfrentar uma ameaça fictícia, o corpo libera hormônios do estresse, como adrenalina, que aumentam a frequência cardíaca e o estado de alerta. Quando a tensão termina, a sensação de alívio é real”, afirma ela, em entrevista ao jornal escocês The Herald.

Essa exposição controlada a emoções intensas pode fortalecer a resiliência psicológica, destaca Knowles. A especialista salienta ainda que, durante a pandemia de COVID-19, fãs do gênero mostraram maior estabilidade emocional, possivelmente por estarem habituados a lidar com medo e ansiedade de forma simbólica.

Ainda de acordo com o estudo da Universidade Queen Margaret, o medo gerado por essas produções ajuda a distrair o cérebro da dor, direcionando a atenção para a avaliação de ameaças — reduzindo momentaneamente outras sensações físicas desconfortáveis.

Já um estudo anterior observou, além dos efeitos psicológicos, benefícios físicos ao assistir filmes de terror. Os pesquisadores mediram indicadores como batimentos cardíacos, taxas de oxigênio e níveis de glóbulos brancos no sangue durante um experimento com 10 voluntários. Os resultados mostraram que o aumento do medo acelerava o metabolismo e elevava a produção de células de defesa.

