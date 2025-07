petistas-veem-candidato-“surpresa”-em-ny-como-exemplo-para-2026

Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images

Lideranças petistas veem o caso do democrata Zohran Mamdani, candidato surpresa na eleição à Prefeitura de Nova York em novembro, como um “exemplo” a ser seguido pelo PT na eleição de 2026 no Brasil.

Mamdani, até então um desconhecido deputado estadual muçulmano e socialista, venceu as prévias do partido Democrata contra grandes nomes da sigla, como o ex-governador do estado de Nova York Andrew Cuomo.

Para petistas, o estilo de Mamdani deve ser seguido pelo partido de Lula na campanha de 2026, caso a legenda queira evitar uma “hecatombe”, com uma derrota para candidatos bolsonaristas nas principais disputas.

Lideranças do PT ressaltam, por exemplo, que Mamdani não teme entrar em temas polêmicos. Ao mesmo tempo, usa as redes sociais de forma inteligente para explicar suas ideias mais controversas com uma linguagem mais simples.

O democracta defende ideias como o congelamento do preço dos aluguéis e gratuidade no transporte e em creches — tudo financiado com uma taxação mais rigorosa dos ricos, uma bandeira também defendida pelo PT.

O candidato, porém, não abre mão de suas opiniões críticas a Israel e em defesa da Palestina, mesmo com boa parte do eleitorado nova-iorquino sendo judeu e com a pressão contrária do presidente Donald Trump.