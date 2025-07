PF deflagra operação e investiga candidato no Acre por compra de votos

Na manhã desta terça-feira (15) a Polícia Federal deflagrou a Operação Bona Fortuna com o objetivo de investigar possíveis irregularidades eleitorais ligadas a um candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024.

Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça Eleitoral, nas cidades acreanas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A operação é resultado de uma investigação iniciada ainda neste ano, que aponta indícios de um esquema de compra de votos por meio da distribuição de cestas básicas.

De acordo com os investigadores, o esquema teria sido conduzido pelo próprio candidato, com o auxílio de membros de sua equipe. As diligências também levantaram suspeitas de inconsistências nas prestações de contas da campanha, indicando que os valores reais dos gastos podem ter sido superiores aos declarados oficialmente.

Com os materiais recolhidos durante a operação, a Polícia Federal seguirá com a análise das provas. Os envolvidos podem ser responsabilizados por crimes como compra de votos, falsidade ideológica eleitoral, associação criminosa, entre outros previstos na legislação eleitoral brasileira.