PF desmonta esquema que lavou R$ 35 milhões do tráfico de drogas

A Polícia Federal (PF), com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, realiza uma grande operação nesta quinta-feira (10/7) para desmontar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. A ação ocorre em seis cidades: Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano e Jaboticatubas (MG), além de Teresina e Campo Maior (PI).

São cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias que somam até R$ 35 milhões.

As investigações começaram após a PF identificar pessoas fazendo depósitos em dinheiro de valores muito altos, principalmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em dois anos, foram mais de R$ 17 milhões depositados em espécie. Em muitos casos, os suspeitos usavam terceiros para fazer os depósitos, tentando despistar a origem do dinheiro.

A PF também descobriu um grupo no Piauí que recebia esses valores e repassava para outras contas, funcionando como um esquema de lavagem de dinheiro. Duas empresas de fachada na Grande BH também estão na mira da polícia. Juntas, movimentaram mais de R$ 60 milhões, com indícios de ligação direta com o tráfico.

Durante as investigações, uma pessoa foi presa em flagrante ao transportar 4 quilos de haxixe de São Paulo para Belo Horizonte.

Os envolvidos poderão responder por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro. As penas, somadas, podem passar de 40 anos de prisão.