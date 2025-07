PF investiga Associação Moriá, dirigentes e empresas subcontratadas

Cinco dirigentes da Associação Moriá e seis empresas subcontratas pela entidades, bem como seus sócios, são alvos de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (29/7) na operação Korban.

Como mostrou a coluna, a PF e a Controladoria-Geral da União (CGU) realizam nesta terça-feira (29/7) uma operação para apurar o desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares destinados à realização de eventos de esportes digitais. O caso foi revelado pelo Metrópoles.

A apuração começou com uma auditoria da CGU em convênios celebrados pela Associação Moriá e o Ministério do Esporte (MESP) entre 2023 e 2024.

Leia também

A apuração indicou potenciais irregularidades na execução dos convênios para realização de edições dos Jogos Estudantis Digitais (JEDIS) no Distrito Federal e no Espírito Santo.

A CGU identificou o possível direcionamento indevido de subcontratações, conluio entre empresas envolvidas nas terceirizações dos Jedis e a contratação de firmas de fachada.

Embora não sejam alvos da operação, segundo apurou a coluna, foi o senador Izalci Lucas e a então senadora Rose de Freitas que enviaram as emendas que custearam os convênios sob suspeita.

As irregularidades mapeadas, de acordo com a apuração da coluna, resultaram em possíveis sobrepreços nas subcontratações, prejuízos potenciais advindos de cotações prévias inidôneas e danos decorrentes da subcontratação de possíveis empresas de fachada.

No total, o prejuízo calculado é de R$ 13,2 milhões aos cofres públicos.

Associação Moriá, alvo da operação da Polícia Federal

A associação Moriá recebeu R$ 53 milhões de parlaentares do Distrito Federal em dois anos. Parte dos valores foram posteriomente cancelados, após o Metrópoles revelar o caso.

A entidade é chefiada por um ex-cabo do Exército, um motorista e uma esteticista e recebeu quase R$ 46 milhões para um programa que visava ensinar crianças e adolescentes a jogar os games Free Fire, Valorant, LoL, Teamfight Tactics e eFootball. Os repasses foram revelados pelo Metrópoles.

“As investigações buscam esclarecer possíveis irregularidades na execução de cerca de R$ 15 milhões em recursos públicos federais, repassados a uma associação do Distrito Federal por meio de termos de fomento com o Ministério do Esporte, financiados com emendas parlamentares, para a realização de jogos estudantis de esportes digitais entre 2023 e 2024”, diz a PF.

Além das buscas, foi determinado o sequestro de bens, como veículos e imóveis, e bloqueio de contas bancárias de empresas investigadas. As medidas de indisponibilidade patrimonial podem alcançar R$ 25 milhões.

O STF também suspendeu novos repasses de recursos federais à associação investigada e proibiu que ela transfira valores às empresas subcontratadas no âmbito dos termos de fomento analisados.