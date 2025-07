Pimenta: ‘cafezinho’ entre Jarude e Bittar acende alerta no grupo de Alan Rick

Um encontro entre o senador Marcio Bittar (PL) e o deputado estadual Emerson Jarude (NOVO), nesta quarta-feira, acendeu o sinal de alerta no grupo do deputado federal Alan Rick (União Brasil), pré-candidato ao Governo do Estado.

Jarude vinha sendo citado nos bastidores como uma opção para compor a chapa de Alan como vice-governador — nome jovem, com forte presença digital, trajetória independente e perfil crítico ao Palácio Rio Branco.

Só que o movimento mais recente do deputado — que preside o partido NOVO no Acre — indica uma mudança de rota.

Com Bittar, aliado de Bocalom e cada vez mais próximo da vice-governadora Mailza Assis (PP), que deve disputar o governo, a aproximação com Jarude acende um alerta entre os aliados de Alan Rick: há risco de perder um possível vice para o campo adversário.

A leitura é a de que o senador está abrindo diálogo com nomes de fora da sua base partidária tradicional para ampliar o arco de apoio à eventual candidatura de Mailza — e Jarude, com sua postura de oposição, seria uma peça estratégica nesse reposicionamento.

O que também chama atenção: Jarude é um dos parlamentares mais combativos contra o governo Gladson Cameli (PP), mas senta à mesa agora com um dos principais aliados do governador.

Em outras palavras: a pré-campanha de 2026 já começou — e o tabuleiro começou a ser jogado.