Piqué tenta seguir a vida com Clara, mas o karma da traição não deixa e ele volta a ser atacado

Gerard Piqué bem que tentou fazer bonito ao publicar um carrossel de fotos em momentos com Clara Chia, sua atual namorada, contudo, a enxurrada de críticas e comentários negativos foi maior que qualquer outra coisa. O perfil do jogador aposentado do Barcelona foi tomado instantaneamente por mensagens de repulsa sobre seu relacionamento com a estudante neste sábado (19/07), após ele postar fotos raras com ela.

O nome de Shakira, sua ex-mulher e mãe de seus filhos, claro, figurou nos principais comentários. “Claramente, o melhor que Shakira fez foi sair daí!”, escreveu uma internauta.

“Obrigado Piqué e Clara por devolverem a nossa deusa Shakira!”, comentou outra. “Obrigado por enganarem Shakira, agora temos ela triunfando pelo mundo!”, disse mais um perfil.

Gerard Piqué em viagem pelo Arizona, nos Estados Unidos, com Clara Chía, sua atual namorada

A publicação ocorre após muito tempo da última feita com Clara, em maio de 2023, meses após a descoberta da traição.

No lugar da legenda, Gerard Piqué usou um emoji de coração na cor laranja e colocou a nova música de Justin Bieber, “Daisies”.

Embora mais de 300 mil curtidas, entre os quase 10 mil comentários foi difícil encontrar algum que apoiasse o relacionamento do atleta.

As fotos são de uma viajem pelo deserto do Arizona, nos Estados Unidos.