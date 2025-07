Piracema do mandi movimenta Rio Juruá e garante fartura para pescadores em Cruzeiro do Sul

Nesta quinta-feira, 24, o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, amanheceu com intensa movimentação de pescadores, especialmente na região conhecida como Boca do Môa, um dos pontos mais tradicionais de pesca no município. O motivo é a piracema do mandi, fenômeno natural que marca o período de reprodução da espécie, bastante comum na região amazônica.

Desde a noite de quarta-feira (23), dezenas de canoas já ocupavam o trecho do rio, com pescadores locais aproveitando a fartura provocada pelo deslocamento dos peixes. Durante a piracema, o mandi sobe o rio em grande quantidade, tornando-se presa fácil para a pesca artesanal.

O fenômeno é motivo de comemoração entre os pescadores, que veem no momento uma oportunidade de garantir o sustento da família e também gerar renda com a venda do pescado. “Esse ano está sendo muito bom. A quantidade de peixe tá acima da média, graças a Deus”, comentou um pescador que atua há mais de 20 anos na região.

A expectativa é que o movimento continue intenso nos próximos dias, aproveitando o pico da reprodução da espécie e a abundância momentânea nas águas do rio.

Veja o vídeo: