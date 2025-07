PIS/Pasep para nascidos em setembro e outubro será pago nesta terça-feira

Os pagamentos do PIS/Pasep para os trabalhadores nascidos em setembro e outubro serão realizados nesta terça-feira (15 de julho), conforme calendário estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Segundo o MTE, no ano, os depósitos devem somar R$ 30,7 bilhões e beneficiar 25,8 milhões de trabalhadores. O repasse dos valores do abono salarial de 2025 (referente ao ano-base de 2023) começou em 17 de fevereiro. Nos meses anteriores, o calendário contemplou os nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto.

Quem tem direito e como funciona o cálculo

O benefício é destinado a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que atuaram formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base de 2023, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640).

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador deve ter sido informado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) até 15 de maio de 2024, ou no eSocial até 19 de agosto de 2024. Caso as informações tenham sido enviadas após essas datas, o benefício será pago no próximo exercício. Além disso, é necessário estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos.

O valor do benefício varia de acordo com os meses trabalhados no ano-base, chegando até um salário mínimo. O valor do benefício varia entre R$ 127 e R$ 1.518, conforme o número de meses trabalhados em 2023. O cálculo corresponde à cifra atual do piso salarial dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base.

Calendário de pagamento do abono salarial em 2025

Nascidos em: Recebem a partir de: Janeiro 17 de Fevereiro Fevereiro 17 de Março Março e Abril 15 de Abril Maio e Junho 15 de Maio Julho e Agosto 16 de Junho Setembro e Outubro 15 de Julho Novembro e Dezembro 15 de Agosto

Quem trabalhou os 12 meses do ano-base recebe o valor total de um salário mínimo.

ATENÇÃO: Para todos os beneficiados, os valores ficarão disponíveis para saque até 29 de dezembro.

Trabalhadores do setor privado, vinculados ao Programa de Integração Social (PIS), receberão os pagamentos pela Caixa Econômica Federal. Enquanto os servidores públicos, vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), terão os valores creditados pelo Banco do Brasil.

Como consultar o PIS/Pasep e os métodos de pagamento

Para consultar o abono salarial, o trabalhador pode acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, ir na aba “Benefícios”, selecionar “Abono Salarial” e clicar em “Pagamentos” para verificar o valor, a data e o banco de recebimento. A verificação também pode ser feita pelo portal Gov.br ou pelo telefone 158, com atendimento gratuito das 7h às 22h (de segunda a sábado), exceto feriados. Outra opção é visitar uma unidade das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego.

Pagamento pela Caixa Econômica Federal: O pagamento do abono salarial será feito por crédito em conta corrente, poupança ou Conta Digital, caso o trabalhador tenha uma dessas contas. O acesso à conta poupança social digital, aberta automaticamente pelo banco, é via aplicativo Caixa Tem. O saque também poderá ser realizado em canais como agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, e outros meios de pagamento disponíveis pela Caixa Econômica Federal.

Pagamento pelo Banco do Brasil: O pagamento do benefício será realizado, prioritariamente, por crédito em conta bancária, por meio de Pix, transferência via Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou, ainda, de forma presencial nas agências de atendimento.

